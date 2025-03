Lunetta-gol, il Catania espugna Messina e fa suo il derby

Sesto risultato utile consecutivo per i rossoazzurri

CATANIA – Soffre ma vince il Catania che si aggiudica il derby disputato al “San Filippo” di Messina contro la volenterosa formazione peloritana. Decisivo il gol di Gabriel Lunetta nel primo tempo con i giallorossi che recriminano per una clamorosa traversa colpita ad inizio ripresa dal subentrato Tordini.

Inizio pimpante

Malgrado un fastidioso vento che influisce sulle traiettorie… inizio pimpante delle due squadre con i giallorossi subito pericolosi che chiedono inutilmente la massima punizione per un presunto tocco di braccio sull’incursione di Dell’Aquila.

Il Catania sfiora il gol con la conclusione ravvicinata di Raimo… respinta da un difensore e sblocca il risultato al diciassettesimo. Prodezza di Montalto che devia di tacco un pallone destinato in fondo al sacco se non ci fosse la fortuita deviazione di un difensore peloritano.

Sugli sviluppi del successivo corner… Anastasio pesca Lunetta che, da centro area, spedisce imparabilmente alle spalle di Krapikas. La reazione del Messina non si fa attendere ma si materializza solo in alcuni cross puntualmente respinti dalla retroguardia etnea e nella conclusione a giro del funambolico Dell’Aquila che non inquadra lo specchio della porta.

La squadra allenata da Mimmo Toscano si affida a pericolose ripartenze che, però, non creano eccessivi problemi alla difesa dello Stretto.

Seconda vittoria consecutiva per i rossoazzurri

Nella ripresa il tecnico del Messina inserisce forze fresche alla ricerca del pareggio con maggior convinzione ma Dini si oppone alla grande sul colpo di testa dell’ex Costantino ed è fortunato sulla gran botta dalla distanza di Tordini che manda il pallone a sbattere contro la faccia interna della traversa.

I padroni di casa mantengono il pallino del gioco ed il Catania si affida soprattutto alle ripartenze… sfiorando più volte il raddoppio: Dalmonte deve rammaricarsi per la deviazione decisiva di Marino sulla sua conclusione a botta sicura così come Jimenz trova sulla sua strada uno strepitoso Krapikas che spedisce in angolo il suo diagonale al culmine di una magistrale azione corale avviata da un pimpante De Paoli.

Dopo l’abbondante recupero… il triplice fischio sancisce la seconda vittoria consecutiva del Catania, confortata anche dal rientro dall’infortunio di alcuni calciatori fondamentali per l’auspicata risalita in classifica.

Tabellino

MESSINA – CATANIA 0-1

MESSINA (4-2-3-1) – Krapikas, Lia, Gelli, Garofalo, Haveri, Petrucci (k) (dal 38°s.t. Anzelmo), Marino, Pedicillo (dal 1°s.t. Tordini), Dell’Aquila (dal 1°s.t. Vicario), Luciani, Costantino (dal 19°s.t. De Sena).

A disposizione: Meli, Gyamfi, Morichelli.

Allenatore: Simone Banchieri.

CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Dini, Ierardi, Di Gennaro, Gega, Raimo, De Rose (k), Quaini (dal 41°s.t. Di Tacchio), Anastasio (dal 41°s.t. Allegretto), Jimenez, Lunetta (dal 14°s.t. Dalmonte), Montalto (dal 14°s.t. De Paoli).

A disposizione: Farroni, Butano, Del Fabro, Sturaro, Luperini, Frisenna, Stoppa, Doni.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata.

Assistenti: Giorgio Ermanno Minafra (Roma 2) e Pio Carlo Cataneo (Foggia).

Quarto ufficiale: Dario Madonia (Palermo).

Reti: 17°p.t. Lunetta (CT).

Indisponibili: Bethers, Inglese, Guglielmotti, Celli (CT); Ingrosso, Chiarella (ME).

Squalificati: Dumbravanu, Crimi (ME).

Diffidati: Ierardi, Guglielmotti, Toscano (CT).

Ammoniti: Gelli (ME); De Sena (ME); Raimo (CT)

Cronaca

Primo tempo (0-1)

1° sul cross di dell’Aquila… il Messina protesta per un presunto tocco di braccio di Ierardi: l’arbitro lascia proseguire;

2° sul cross di Lunetta… girata di Raimo da due passi: un difensore messinese respinge;

13° gol annullato al Catania: ripartenza di Jimenez che apre per Lunetta sul cui assist Raimo spedisce in rete ma… in off side!

16° sul cross basso di Lunetta… colpo di tacco di Montalto e pallone deviato in corner da Marino;

17° Catania in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo… Anastasio pesca Lunetta a centro area: conclusione precisa che sblocca il risultato: 0-1 !

27° sul cross dalla bandierina di Anastasio… Quaini devia alto;

31° azione personale di Dell’Aquila che salta alcuni avversari ma poi conclude alto… a giro;

35° punizione dal limite calciata da Dell’Aquila sulla barriera rossazzurra;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° le squadre rientrano negli spogliatoi con il Catania in vantaggio.

Secondo tempo (0-1)

1° nel Messina, Vicario e Tordini sostituiscono Dell’Aquila e Pedicillo;

4° Messina ad un passo dal pareggio: legnata dalla distanza di Tordini con pallone che s’infrange contro la traversa con Dini proteso in volo!

9° Dini salva la sua porta con un gran volo che gli consente di deviare in angolo il colpo di testa ravvicinato di Costantino… sul cross di Tordini!

11° Dini anticipa Costantino in uscita;

14° nel Catania, Dalmonte e De Paoli sostituiscono Lunetta e Montalto;

18° conclusione alta di Lucuani;

19° nel Messina, De Sena prende il posto di Costantino;

23° De Paoli crea spazio per l’inserimento di Dalmonte la cui conclusione a botta sicura viene deviata in angolo da un avversario!

24° sugli sviluppi del corner… Gega spedisce il pallone in porta ma l’arbitro aveva già fermato il gioco per precedente azione fallosa;

27° conclusione a giro di Dalmonte: Krapikas devia in angolo… in tuffo;

35° Catania ad un passo dal raddoppio: ripartenza veemente dei rossazzurri… conclusa dalla conclusione ravvicinata di Jimenez sulla quale Krapikas si esalta…deviando in angolo!

38° nel Messina, Anselmo rileva Petrucci;

40° s’infortuna Anastasio;

41° nel Catania, entrano Allegretto (al posto di Anastasio) e Di Tacchio per Quaini;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° espulso un componente della panchina del Catania;

51° Vince il Catania!

[Foto Catania Fc]