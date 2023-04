Lungomare fest, tornano domenica le giornate senza auto

Sarà pedonalizzato un fronte mare lungo circa 1,8 chilometri: i dettagli

CATANIA – Il Lungomare Fest tornerà da domenica 23 aprile. Secondo quanto comunica l’Amministrazione Comunale la chiusura al traffico veicolare del Lungomare di Catania avverrà dalle ore 10,00 alle ore 19,00, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia.

Lungomare Fest: i dettagli

Un fronte mare pedonalizzato lungo circa 1,8 chilometri, che per l’intera giornata domenicale oltre alle passeggiate libere, ospiterà anche la gara podistica dei dieci km, maschile e femminile, gran prix provinciale Telethon, oltre agli stand promozionali per la Corri Catania e un campetto di calcio gonfiabile per il divertimento dei bambini.

Un appuntamento che richiamerà migliaia di cittadini che prevedibilmente approfitteranno dell’evento, per intrattenersi all’aria aperta a piedi, in bici o sui monopattini, fissato anche per le domeniche del 7 e del 21 maggio e del 4 giugno.

I tratti viari interessati dalla pedonalizzazione

Le zone che saranno pedonalizzate sono: viale Ruggero Di Lauria; piazza Nettuno; viale Artale Alagona; via Testa; via Del Rotolo, nel tratto compreso tra piazza Sant’Agata al Rotolo e piazza Nettuno, ad eccezione anche dei veicoli al servizio di persone invalide (solo se munite dell’apposito contrassegno e diretti agli stalli di sosta loro assegnati).