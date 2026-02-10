Lupo (Pd): “L’Ue sia al fianco delle comunità colpite dal ciclone Harry”

"È urgente che le istituzioni collaborino per attivare il Fondo europeo di solidarietà"

“Il ciclone Harry ha colpito Sicilia, Sardegna, Calabria e altri territori dell’Unione, lasciando dietro di sé gravi danni e comunità più fragili, alle quali va la nostra solidarietà. Molti chilometri di coste sono state devastate. A Niscemi la frana avanza, mettendo a rischio abitazioni e attività economiche e già oltre 1500 persone hanno perso la propria casa. Aspettiamo che il governo italiano intervenga stanziando risorse adeguate”. Lo ha dichiarato in plenaria Giuseppe Lupo, europarlamentare del Partito democratico e vicepresidente della commissione bilanci, nel dibattito a Strasburgo sugli eventi meteorologici estremi in particolare in Spagna, Portogallo, Italia, Malta e Grecia.

“L’Ue deve essere al fianco delle comunità colpite nell’emergenza, nella ricostruzione e nella prevenzione degli eventi climatici estremi. Adesso è urgente che le istituzioni collaborino per attivare il Fondo europeo di solidarietà e gli altri strumenti disponibili e per prorogare il regolamento Restore, per soccorrere cittadini, attività produttive, valutando la sospensione della Bolkestein per le aree colpite, per salvare l’occupazione e il futuro dei territori in difficoltà”, ha concluso.