Fu celebre la sua difesa di Sergio Cusani durante Mani Pulite

MILANO – È morto l’avvocato Giuliano Spazzali. Storico legale del foro di Milano, fu un penalista conosciuto e di fama. Ebbe grande eco mediatica la sua difesa, durante Mani pulite, di Sergio Cusani al cosiddetto ‘processo Eminont’. In particolare resteranno nella storia dei processi italiani i suoi scontri dialettici con l’allora pm Antonio Di Pietro.

Spazzali aveva 87 anni. Durante il processo, durante uno di quegli scontri verbali, Di Pietro sbottò: “Mi tolgo la toga e me ne vado”. E la sua risposta, rimasta celebre, fu: “Si tolga quello che vuole”. Si era ritirato dalla professione forense nel 2008.

