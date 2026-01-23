 Lutto nel mondo dell'avvocatura, è morto Giuliano Spazzali
Lutto nel mondo dell’avvocatura, è morto Giuliano Spazzali

Fu celebre la sua difesa di Sergio Cusani durante Mani Pulite
MILANO
di
MILANO – È morto l’avvocato Giuliano Spazzali. Storico legale del foro di Milano, fu un penalista conosciuto e di fama. Ebbe grande eco mediatica la sua difesa, durante Mani pulite, di Sergio Cusani al cosiddetto ‘processo Eminont’. In particolare resteranno nella storia dei processi italiani i suoi scontri dialettici con l’allora pm Antonio Di Pietro.

Spazzali aveva 87 anni. Durante il processo, durante uno di quegli scontri verbali, Di Pietro sbottò: “Mi tolgo la toga e me ne vado”. E la sua risposta, rimasta celebre, fu: “Si tolga quello che vuole”. Si era ritirato dalla professione forense nel 2008.

