Lutto nel mondo del calcio: è morto Pelè

Il campione brasiliano, tre volte vincitore della Coppa del Mondo, si è spento all'età di 82 anni

1' DI LETTURA

Il calcio piange la morte di Pelè. A darne notizia, sul suo profilo Instagram, la figlia Kely Nascimento: “Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace”. Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelé, saluta il suo Brasile e il mondo all’età di 82 anni, dopo aver combattuto per diverso tempo la sua partita più difficile, quella contro un tumore al colon per il quale era stato operato nel settembre 2021.

Pelé, detto anche O Rei, ha vinto tre coppe del mondo, unico calciatore della storia. Era ricoverato nell’ospedale Albert Einstein di San Paolo dallo scorso 29 novembre, dove ha trascorso il periodo di Natale nella struttura per l’aggravarsi della sua situazione di salute. Aveva contratto anche il Covid. Lascia la moglie Nomi Aoki e sette figli.