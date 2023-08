Lutto nel mondo notarile, morto a 45 anni Stefano Puglisi

Il cordoglio della comunità madonita per la prematura scomparsa del noto professionista

2' DI LETTURA

PALERMO – Lutto nel mondo noralile, è morto dopo una malattia, a 45 anni, il notaio Stefano Puglisi. Figlio del notaio Salvatore Puglisi, era molto conosciuto sulle Madonie viste le sue origini di Petralia Sottana.

Stefano Puglisi viveva a Palermo ma non aveva mai spezzato il suo legame con Petralia e in generale con il territorio madonita. Molto noto anche a Marineo dove aveva uno studio decentrato. Lascia la moglie, Giulia Rappa, e due figli.

Il parroco di Geraci Siculo, Santo Scileppi e il Comune di Marineo hanno postato un toccante ricordo del giovane notaio. “Sono profondamente addolorato – scrive il parroco – nell’apprendere la tristissima notizia della morte del mio caro amico, il giovane notaio Stefano Puglisi, classe 1977, avvenuta dopo una combattuta battaglia con un brutto male. Avremmo sperato tutti in un miracolo! Ma, purtroppo, è andata in maniera diversa. Il Signore ha predisposto diversamente nel disegno misterioso della sua volontà. Perché? Umanamente parlando non ci sono risposte esaustive a tale legittima domanda. Lui solo lo sa. Pertanto, in punta di piedi, mi unisco all’immenso dolore dell’amata sposa, Giulia Rappa, dei suoi cari genitori, Giovannella Purpi e Salvatore Puglisi, della sorella Gaia Puglisi e di tutti i suoi familiari e amici. Assicuro il mio affetto e la mia stima di sempre, come anche la mia umile preghiera, soprattutto per i suoi bellissimi bambini, Salvatore e Filippo, da me battezzati. Dio accolga la sua anima nella Gloria del Paradiso insieme agli Angeli e ai Santi e dia conforto ai suoi cari”.

Il Comune di Marineo ha scritto: “L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa prematura, a soli 46 anni, del notaio Stefano Puglisi, colpito da un male incurabile. Per molti anni ha esercitato la professione proprio nella nostra comunità distinguendosi oltre che per la grande correttezza e preparazione anche per simpatia e gentilezza”.

L’ultimo saluto a Stefano Puglisi è previsto oggi 1 agosto, alle 9.30, con i funerali nella chiesa di San Domenico a Palermo, poi la tumulazione nel cimitero di Polizzi Generosa.