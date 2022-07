M5S, al via la campagna di Floridia per le presidenziali

A Catania si riunisce tutto lo stato maggiore dei pentastellati.

CATANIA – Un incontro informale con simpatizzanti e militanti nel cuore del centro storico di Catania. La sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia apre la sua campagna elettorale in mezzo alla gente. Stringe mani, si ferma a parlare con tutti e spiega a menadito il lavoro fatto a Roma rivendicando i risultati portati a casa dal Movimento Cinquestelle. “La quiete dopo la tempesta”, verrebbe da dire. I big pentastellati sono tutti insieme a lei. Il sottosegretario Giancarlo Cancelleri, il referente regionale Nuccio Di Paola, i deputati Luigi Sunseri, Gianina Ciancio, Josè Marano e tanti volti noti dell’attivismo catanese.

E last but not least: la madrina del reddito di cittadinanza, Nunzia Catalfo. Flordia risponde ai militanti e garantisce il proprio impegno nella sfida per la conquista di Palazzo d’Orleans assicurando che tenterà in tutti i modi di fare sintesi con gli alleati senza rinunciare ai principi fondamentali per il popolo pentastellato.

Cancelleri e Sunseri sorridono e allontanano le polemiche che hanno accompagnato il tortuoso percorso delle presidenziali. “Noi ci stiamo mettendo la faccia”, dice Di Paola. “Sono una cittadina prestata alle istituzioni”, dice a più riprese di sé Floridia mentre continua a discutere con gli attivisti di vicende siciliane e romane. Dai rifiuti alle carenze della rete idrica siciliana passando per i tentativi di “ritoccare” il reddito di cittadinanza. Ma per conoscere il programma bisognerà ancora attendere. “Aspetto i confronti con i candidati per una questione di correttezza”, spiega con piglio deciso. Insomma, che la campagna per le presidenziali abbia inizio.