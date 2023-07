M5S all’attacco: “Schifani ha preso in giro i cittadini e la maggioranza”

“Non ci voleva la palla di vetro per prevedere che sulle elezioni dei consigli metropolitani sarebbe arrivata la pronuncia di incostituzionalità“

M5S, “Tutto previsto, il presidente ha solo preso in giro i cittadini e i partiti della sua maggioranza”

PALERMO – “Non ci voleva certo la palla di vetro per prevedere che sul rinvio delle elezioni di secondo livello dei Consigli metropolitani e dei presidenti dei liberi consorzi comunali sarebbe arrivata l’ennesima pronuncia di incostituzionalità. Lo sapevamo e lo abbiamo detto in tutte le salse e a più riprese. Lo sapeva soprattutto Schifani, che però ha continuato a bluffare, sventolando un improponibile ddl sulle Province che era e sarà carta straccia finché non verrà abolita la legge Delrio – a dichiararlo è Antonio De Luca, capogruppo del M5S all’Ars -. E tutto questo solo per puro calcolo elettorale in vista delle elezioni amministrative per agevolare possibili accordi elettorali. Schifani ha ingannato i siciliani, ma anche i partiti della sua maggioranza. Ora cosa succede? Schifani convocherà le elezioni di secondo grado o ignorerà la pronuncia della Consulta? E in questo secondo caso – ha concluso De Luca – dobbiamo aspettarci un commissariamento statale per indire le elezioni?”.

“Questa sentenza – dicono Martina Ardizzone e Angelo Cambiano, componenti Cinquestelle della Commissione Affari istituzionali dell’Ars – è l’ennesima spallata alla già scarsa credibilità del governo regionale. A questo punto il governo Meloni dovrebbe commissariare Schifani per manifesta incapacità, anche perché è facile prevedere che anche la legge che proroga i commissari sarà impugnata, come abbiamo già ampiamente preannunciato in aula“.