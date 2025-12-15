Maas, piano di risanamento dei conti entro il 2028

La valorizzazione degli asset immobiliari vale 13milioni di euro

CATANIA – La società Mercati agro-alimentari Sicilia (Maas), partecipata al 98% dalla Regione Siciliana e gestore del più grande mercato agro-alimentare all’ingrosso del Mezzogiorno, ha sottoscritto un accordo per il risanamento dei conti entro il 2028.

Il piano prevede due operazioni di valorizzazione di asset immobiliari “non core”, i cui proventi consentiranno di far fronte al pagamento complessivo di 13 milioni di euro: 11 milioni a carico del Maas e 2 milioni attraverso un contributo in conto interessi.

L’operazione permetterà lo stralcio dell’attuale esposizione debitoria, superiore ai 26 milioni di euro, derivante dal residuo del mutuo agevolato erogato nel 2001 per la costruzione della struttura.

“I Maas – afferma il presidente del Consiglio di amministrazione, Emanuele Zappia – esprimono riconoscenza alla Regione Siciliana e al presidente Renato Schifani per il costante supporto che non è mai mancato, insieme a quello dei nostri soci. Quando il Governo Lombardo mi conferì l’incarico, mi indicò due obiettivi fondamentali: evitare che la nuova struttura si trasformasse in una cattedrale nel deserto e garantire la salvaguardia economico-finanziaria di un ente allora gravato da circa 48 milioni di euro di debiti e da contenziosi rilevanti con società costruttrici e istituti bancari”.

“Ritengo di avere adempiuto a entrambi i mandati – prosegue Zappia –. Oggi il mercato è regolarmente operativo, ospita 120 operatori e presenta tutti gli spazi allocati. È inoltre in fase avanzata il confronto con il Ministero dell’Agricoltura per il riconoscimento del Maas come mercato strategico nazionale. Va infine sottolineato che la nuova struttura garantisce standard igienico-sanitari nettamente superiori rispetto al precedente mercato”.