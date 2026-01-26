Star di TikTok stroncata dalla leucemia a 26 anni

Ad annunciare la sua scomparsa è stato il marito Brandon

La star di TikTok Mackenzie Paul è morta all’età di 26 anni dopo aver combattuto contro la leucemia mieloide acuta per due anni e mezzo. A svelarlo è stato il marito Brandon con un video di 10 minuti.

“Come sapete, o come la maggior parte di voi sa, Kenzie è ora in paradiso – ha detto tra le lacrime – Egoisticamente, vorrei che fosse ancora qui con me, e mi ci vorrà tutta la vita per superare tutto questo. Ma l’unica cosa che mi rende davvero, davvero felice è che non soffre più”.

La parole del marito della star di TikTok morta di leucemia

“Ho dovuto anche vederla attraversare momenti molto, molto difficili – ha rivelato il marito della tktoker – Era abbastanza trasparente sui social media. Ma ci sono stati momenti in cui era in terapia intensiva e non respirava da sola, e di cui, sapete, nessuno ha davvero parlato. È stato un miracolo che sia arrivata fino a questo punto”.

Brandon, che ha ammesso che la morte di Mackenzie “non sembra nemmeno reale”, ha descritto la moglie come la sua “roccia” e la sua “migliore amica”. “Durante questi ultimi due anni e mezzo ho cercato di non dare mai nulla per scontato – ha dichiarato – Era la donna più forte, laboriosa e disciplinata che abbia mai conosciuto. Mi ha reso un uomo migliore, un marito migliore, ogni singolo giorno”.

“Volevamo passare più tempo possibile insieme”

“È incredibile quanto velocemente si sia diffusa la leucemia – ha aggiunto Brandon – Quell’estate, quando era in remissione, ho provato un sollievo, come se fosse finita. E poi è cominciato quell’incubo quando mi ha detto che era tornata. Così il nostro obiettivo è stato semplicemente passare più tempo possibile insieme e fare cose che lei amava”.

“Non so perché abbia dovuto attraversare tutto questo – ha concluso – Ma sono felice di aver potuto trascorrere gli ultimi anni con l’amore della mia vita. È tutto per me. Lo sarà sempre. Sarà sempre la mia migliore amica. È una rockstar. La amo così tanto”.

La diagnosi di leucemia e il racconto della malattia su TikTok

Mackenzie Paul aveva reso pubblica la sua battaglia contro la leucemia mieloide acuta nell’ottobre 2023. All’epoca, aveva 23 anni ed era al secondo anno di medicina al Michigan State University College of Human Medicine. La giovane aveva raccontato a “People” che un giorno era svenuta in classe e si era risvegliata con cinque infermiere attorno.

Quando una settimana dopo si era sentita di nuovo stordita, aveva chiamato il suo medico di base che le aveva suggerito di fare esami e analisi del sangue. Diverse settimane dopo, era arrivata la diagnosi.

Mackenzie Paul ha documentato la sua battaglia contro la leucemia su TikTok, dove aveva oltre 28.000 follower. Aveva condiviso il suo ultimo video pochi giorni prima di morire. Nella clip, aveva confidato ai fan che stava perdendo la voce. “Per favore pregate per me”, aveva chiesto.

