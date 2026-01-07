Madonie, denunciati tre bracconieri con archi e frecce

Vettura bloccata nell'area protetta di Castellana Sicula, dove c'è il divieto assoluto di caccia,

PALERMO – I carabinieri della compagnia di Petralia Sottana hanno scoperto e denunciato tre bracconieri nel parco delle Madonie.

Madonie, denunciati tre bracconieri

I militari hanno sorpreso tre uomini di età compresa tra i 30 e i 55 anni a bordo di un’auto e denunciato per attività venatoria fraudolenta in aree protette e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nella vettura bloccata nell’area protetta di Castellana Sicula, dove c’è il divieto assoluto di caccia, è stato sequestrato un arsenale di armi silenziose tra cui, una balestra con relativi dardi, un arco con frecce di diverse tipologie, coltelli di varie dimensioni e torce led frontali, oltre a corna di daino.