 La madre della piccola Beatrice si difende: "Mai picchiata"
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La madre di Beatrice piange davanti al Gip: “Mai picchiata”

Emanuela Aiello Beatrice
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La donna resta in carcere
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BORDIGHERA (IMPERIA) – “Non ho mai mai messo le mani addosso alle sue figlie e non ho mai assistito a episodi di violenza nei confronti delle figlie“. Lo ha detto nell’interrogatorio davanti al gip Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, secondo quanto riferito dall’avvocato Bruno di Giovanni che con Laura Corbetta la difende.

“Abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione – ha aggiunto il legale l’avvocato – Purtroppo gli atti non ci sono stati ancora forniti. Aiello ha risposto a tutte le domande del gip e del pm, si è commossa e ha pianto al ricordo di Beatrice'” La donna resta in carcere.

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