Firmato il provvedimento per Salvatore Verga

PALERMO – La scalata criminale lo ha portato prima in cella e ora al 41 bis, il regime del carcere duro riservato ai capimafia. Il ministro della giustizia ha firmato il provvedimento per Salvatore Verga, rinchiuso nel penitenziario di Oristano in Sardegna.

È stata la Direzione distrettuale antimafia di Palermo a chiedere il massimo rigore per il boss emergente del mandamento di San Lorenzo. Lo hanno inchiodato le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo e le chat dei cellulari che aveva a disposizione mentre era detenuto nel carcere di Trani, in Puglia.

Uno degli attentati ai danni di Sicily by Car

Una squadra di picciotti, rispondendo a suoi ordini, ha appiccato incendi e sparato raffiche di kalashnikov per intimorire commercianti e imprenditori. Il terrore doveva convincerli che pagare il pizzo era l’unica soluzione.

Bisognava “dare fuoco a tutto”, “fare danno” e colpire per farsi “pagare cash”. I mercenari del pizzo, reclutati nei rioni Zen e Marinella – pagati 400 euro a raid – sono entrati in azione tra San Lorenzo e Tommaso Natale, fino ai paesi lungo la costa che conduce in aeroporto.

Il libro mastro trovato nella cella di Verga nel carcere di Trani

Chi è Salvatore Verga sottoposto al 41 bis

Verga conservava in cella il libro mastro del racket con oltre cinquanta nomi. Non c’è traccia, invece, del suo arsenale nascosto chissà dove e pronto per essere usato. Le armi don dovevano “fare la ruggine”, così diceva. Prima che gli piovessero addosso le nuove accuse era detenuto per droga.

La sua fedina penale è macchiata da anni. Gli investigatori lo definiscono “criminale poliedrico, estremamente spregiudicato e violento. Spazia dalla coltivazione di droga alla ricettazione, dall’utilizzo di armi clandestine alla partecipazione a risse, fino a giungere a condanne severe per rapina aggravata e lesioni personali. La sua arroganza e il senso di impunità non conosco limiti territoriali. Non solo ha condanne per resistenza oltraggio a pubblico ufficiale, ma il suo profilo criminale converge in una megalomania e una ferocia di altissimo livello”.

Leggi anche Il libro mastro del pizzo e le analogie con la contabilità dei Lo Piccolo Colpire Lidl e McDonald’s perché “se non facciamo danno non entrano cash” “Kalashnikov e bombe paesà”: il boss, l’arsenale e la ragazza dell’Arenella

Un “pazzo che comanda” lo ha definito il neo collaboratore di giustizia Alessio d’Agostino. Ed è per recidere, una volta e per tutte, la catena di comando che adesso Verga è rinchiuso al 41 bis: isolato anche durante l’ora d’aria, sorvegliato a vista, colloqui con i familiari limitati, controllo della posta e molto altro ancora.

È il trattamento da sempre riservato ai boss più pericolosi, e lui è uno di questi. Speriamo che almeno stavolta si interrompa il collegamento con il mondo esterno mantenuto per mesi con uno, due, tre, quattro cellulari. Anche perché non tutti i membri della banda del kalashnikov sono stati arrestati.