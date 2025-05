Catania, confiscati beni per 2milioni di euro agli eredi di un pregiudicato

Si tratta di due immobili e di due imprese commerciali

CATANIA – La polizia di Catania ha confiscato beni per circa 2 milioni di euro riconducibili agli eredi di Giovanni Fraschilla, pregiudicato che è stato anche indagato, in concorso, per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Il patrimonio era stato già acquisito, nel gennaio del 2023, in applicazione di una sentenza del Tribunale in applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale.

Dopo il decesso di Fraschilla, gli eredi hanno impugnato il provvedimento di confisca di primo grado, ma la Corte d’appello ha confermato la legittimità del provvedimento.

Il patrimonio confiscato che riguarda due immobili nel quartiere Nesima e due imprese commerciali ha un valore stimato dagli investigatori in circa 2 milioni di euro.