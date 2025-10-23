Mafia, Dia Catania: sequestro da 1 milione di euro

Nel mirino, i beni di un 46enne ritenuto "contiguo al clan Attanasio"

CATANIA – Un sequestro da 1 milione di euro. È quello disposto dalla Direzione Investigativa Antimafia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania a carico di un 46enne ritenuto contiguo al clan mafioso Attanasio operante a Siracusa.

“Le indagini economico-patrimoniali hanno evidenziato l’assenza – scrivono gli investigatori -, in capo al proposto e ai suoi familiari, di risorse lecite idonee a giustificare gli investimenti effettuati e, nel contempo, una generalizzata sproporzione tra i redditi dichiarati ed il patrimonio posseduto”.

In particolare sottoposte a provvedimento ablativo le quote sociali di una società operante, nella città di Siracusa, nel settore della ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande e bar nonché della produzione di prodotti di panetteria.

Il sequestro eseguito trae la sua genesi dall’applicazione delle norme giuridiche vigenti nel contrasto alla criminalità organizzata sul versante degli assetti patrimoniali e finanziari e testimonia la costante attenzione all’evoluzione del fenomeno mafioso da parte della Magistratura in stretta collaborazione con la Direzione Investigativa Antimafia.