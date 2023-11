Mafia, i Santapaola-Ercolano e i giochi online: chiesti 81 rinvii a giudizio

Nel 2021, l'operazione "Doppio gioco"

CATANIA – Il tribunale di Catania ha notificato a ottantuno indagati la richiesta di rinvio a giudizio della procura nell’ambito dell’operazione denominata “Doppio gioco”, condotta oltre due anni fa, fissando l’udienza preliminare al 9 aprile.

Gli interessi dei Santapaola-Ercolano

Il 3 marzo 2021, il blitz servì ad aggredire gli interessi del clan Santapaola-Ercolano nel gioco illegale online. Nella richiesta del pm al gip si legge che gli indagati – che sono accusati di far parte di un’associazione a delinquere di stampo mafioso – sono stati coinvolti a vario titolo nell’esercizio di “giochi e scommesse a distanza, giocando aggirando la normativa nazionale di settore, quella fiscale e quella anti-riciclaggio, nonché quella sulle misure di prevenzione patrimoniali, anche attraverso l’intestazione fittizia di beni e societa’ in Sicilia, Puglia e altre aree del territorio nazionale”.

I ricavi illeciti

Tra i capi di imputazione ricorre la modalità con cui veniva esercitato l’illecito, sia attraverso la “capillare commercializzazione” dei siti di gioco, sia attraverso l’amministrazione di “agenzie di scommesse e Centri trasmissione dati ubicati nel territorio della provincia catanese”. I ricavi delle attività illecite favorivano il riciclaggio di denaro, che veniva trasportato in Italia e all’estero (Germania, Malta, Polonia e Montenegro), “con automezzi allestiti in modo da eludere la normativa in materia”.