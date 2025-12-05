Mafia dei pascoli e vendite giudiziarie: cinque condannati e un assolto

La pena più alta per l'alter ego del capo mandamento di Mazara del Vallo

PALERMO – La pena più alta (12 anni di carcere) è arrivata per Domenico Centonze, considerato l’alter ego di Dario Messina, capomafia detenuto di Mazara del Vallo.

Dalla gestione mafiosa dei pascoli ai supermercati: l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia lo scorso dicembre svelò gli affari della mafia. Oggi la sentenza del troncone che si è celebrato in abbreviato.

Queste le altre condanne decise su richiesta del pubblico ministero Francesca Dessì: Paolo Apollo (8 anni), Pietro Burzotta (8 anni), Pietro Centonze (classe ’50, 4 anni e 6 mesi), Alessandro Messina (8 anni, è fratello del capomafia detenuto), Alessandro Bilello (2 anni e 8 mesi). Burzotta e Apollo sono genero e cognato di Vito Gondola, storico reggente del mandamento, oggi deceduto, pedina fondamentale del sistema dei pizzini di Matteo Messina Denaro.

Unici assolti sono Ignazio Di Vita, difeso dagli avvocati Tommaso De Lisi e Teresa Todaro (per l’imputato era stata chiesta una condanna a 8 anni) e Pietro Centonze (classe ’69, difeso dagli avvocati Raffaele Bonsignore e Massimiliano Tranchida, a fronte di una richiesta di condanna a 10 anni).

Il processo riguardava controllo dei pascoli e un episodio di turbativa d’asta relativo alla vendita giudiziaria di un terreno tra Mazara del vallo e Petrosino. Presunti mafiosi e fiancheggiatori avrebbero tentato di manipolare la procedura per favorire l’aggiudicazione a soggetti vicini all’organizzazione criminale.

Sotto processo a Marsala con il rito ordinario ci sono Giancarlo Nicolò Angileri, Giovanni Piccione, Michele Marino, Gaspare Tumbarello, Massimo Antonino Sfraga, Giuseppe Prenci, Vito Ferrantello.