Mafia, ritrovata la Giulietta di Matteo Messina Denaro

Ecco come gli investigatori sono riusciti a ricostruire tutto.

1' DI LETTURA

CAMPOBELLO DI MAZARA – Ritrovata l’auto con la quale Matteo Messina Denaro riusciva a muoversi. E’ una Giulietta, una delle ultime generazioni del marchio Alfa Romeo. La Polizia l’ha trovata quando ha fatto irruzione nella casa di via San Giovannni 260, sempre a Campobello di Mazara. Qui in un appartamento al primo piano, trovato completamente vuoto, ha abitato il boss, stando porta a porta con Giovanni Luppino, l’agricoltore arrestato con lui lunedì scorso a Palermo.

Poi da via San Giovanni il capo mafia si trasferì in quello che è finito con il diventare l’ultimo suo nascondiglio, quello della casa di via Cb 31. Che si tratti della Giulietta usata dal boss è certo. I poliziotti l’hanno aperta usando la chiave trovata dai carabinieri del Ros nel borsello che Matteo Messina Denaro aveva al momento della sua cattura. Nel borsello trovato al capo mafia dopo l’arresto c’era una chiave. Dal codice della chiave, i pm sono arrivati alla Giulietta, poi gli investigatori hanno ricostruito, grazie un sistema di intelligenza artificiale, gli spostamenti del veicolo del capo mafia risalendo al suo nascondiglio di vicolo San Vito.

Adesso sono in corso i controlli, l’auto dovrebbe essere presto portata via da via San Giovanni, per essere condotta in un luogo sicuro per i controlli della Polizia Scioentifica. All’interno ancora una volta sarebbero stati trovati pizzini e oggetti definiti dagli inquirenti parecchio interessanti. La Polizia grazie un sistema di intelligenza artificiale, collocato nella vettura, sta ricostruendo gli spostamenti del veicolo del capo mafia. Sul posto c’è il procuratore aggiunto Paolo Guido.