Malamovida a Caltagirone, controlli e un arresto dei carabinieri

Nel corso del fine settimane è stato svolto un servizio coordinato a largo raggio voluto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza

1' DI LETTURA

CALTAGIRONE (CATANIA) – I carabinieri mettono a ferro e a fuoco le zone della movida e arrestano un presunto spacciatore. L’arrestato è un ventiduenne già noto, che aveva sei dosi di cocaina e a casa materiale per il confezionamento e bilancino di precisione.

Il servizio rientra tra le attività coordinate e a largo raggio volute dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. A lavoro i militari del Comando Provinciale di Catania e la compagnia d’intervento operativo del dodicesimo reggimento carabinieri Sicilia.

Il ragazzo è stato fermato mentre era alla guida della sua macchina e la perquisizione ha dato esito positivo: in tutto erano sei grammi divisi in sei dosi di coca.

Nelle zone della movida, in via Roma, i militari della Radiomobile hanno fermato un quarantaseienne di Caltagirone alla guida di una Bmw, che dai controlli è risultato essere sprovvisto di patente di guida, revocatagli nel 2021 per precedenti illeciti al Codice della Strada. Per tal motivo l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica ed il veicolo è stato sequestrato.

Nel corso del servizio notturno, i militari hanno vigilato con particolare attenzione la contrada Sciri Sotta del Comune di Licodia Eubea, in considerazione di alcuni furti di uva segnalati in quella località nell’ultimo periodo. Durante i controlli, gli operanti hanno rinvenuto sul ciglio di una strada di campagna una Ford Focus di colore grigio metallizzato, che da accertamenti risultava essere stata radiata dal Pubblico Registro Automobilistico e che è stata pertanto sequestrata amministrativamente.