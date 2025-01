Villa Sofia, le polemiche e i malati: si dimette il direttore sanitario

Aroldo Gabriele Rizzo ha rassegnato le dimissioni

PALERMO – Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera “Villa Sofia-Cervello” di Palermo, Roberto Colletti, ha comunicato al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che il direttore sanitario Aroldo Gabriele Rizzo ha rassegnato le dimissioni dall’incarico.

Malati sulle barelle e polemiche

Nelle ultime settimane l’ospedale è stato al centro di polemiche per il caos nel pronto soccorso e per via di una morte sospetta.

Alcuni giorni fa, il presidente della Regione Renato Schifani si è recato a sorpresa nel reparto di Ortopedia, dove un uomo di 76 anni è morto il giorno dell’Epifania: era stato ricoverato 17 giorni in attesa di essere operato per una frattura.

Schifani ha trovato diversi pazienti in attesa da giorni per un intervento, visto che la sala operatoria lavorava a ritmo ridotto.

Il governatore ha riscontrato “una grave carenza organizzativa derivante dall’assenza di personale infermieristico nel reparto di ortopedia che aveva paralizzato tanti interventi, tanto da individuare ben 14 pazienti in attesa di intervento, femore rotto e altro”.

Schifani, ha convocato per lunedì pomeriggio a Palazzo d’Orléans, Colletti. L’incontro servirà per discutere delle criticità emerse di recente nella gestione delle attività sanitarie del presidio ospedaliero “Villa Sofia”.