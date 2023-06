Malattie neuromuscolari, il meeting a Palermo

L'incontro.

1' DI LETTURA

“Creazione di un team working e di una rete pilota ospedale-territorio sulle malattie neuromuscolari in Sicilia”. E’ l’argomento di un incontro che si terrà il prossimo 16 giugno a Palermo e che vedrà la partecipazione di molti esperti. “Scopo dell’incontro – si legge nella nota di presentazione – è delineare modelli di assistenza multidisciplinari e la creazione di una rete Ospedale e Università – territorio per le malattie neuromuscolari, opportunità per migliorare sia l’accesso che la qualità delle cure fornite. Sebbene il termine “multidisciplinare” sia spesso applicato erroneamente per denotare qualsiasi setting assistenziale interprofessionale basato sul team, ci sono importanti differenze nella struttura del team e delle dinamiche in ciascuno dei tre modelli più comuni: multidisciplinare, interdisciplinare e cure transdisciplinari. L’evidenza favorisce i modelli più integrati interdisciplinari e transdisciplinari per migliori risultati per i pazienti e minore burnout del personale”.

“L’assistenza interprofessionale coordinata si traduce in migliori risultati di salute, utilizzo delle risorse e soddisfazione del paziente per le persone con malattie neuromuscolari adulte e pediatriche. La distanza rimane la più grande barriera all’assistenza specializzata basata sull’équipe per questa popolazione; tecnologie di telemedicina possono rendere l’assistenza interprofessionale più accessibile a queste persone. Nonostante le prove limitate per la più ampia popolazione di persone con malattia neuromuscolare, le linee guida di consenso supportano sempre più questo modello di erogazione delle cure. Ulteriori lavori potranno aiutare a determinare l’efficacia per altre popolazioni di persone con malattie neuromuscolari e le migliori pratiche all’interno di questi modelli di assistenza basati sul team”. Il meeting si terrà nei locali dell’Hotel NH, Foro Italico Umberto I°.