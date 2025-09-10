Malore in piena riserva naturale, turista soccorso nel Palermitano

L'intervento del Soccorso alpino e speleologico siciliano

CHIUSA SCLAFANI (PALERMO) – Intervento congiunto del Soccorso alpino e speleologico siciliano e dell’aeronautica militare sulle montagne di Chiusa Sclafani (Palermo) per recuperare un turista olandese che è stato colto da malore. L’uomo, una settantaduenne, insieme alla compagna aveva deciso di percorrere i sentieri della riserva naturale di Palazzo Adriano e Valle del Sosio quando, alle pendici di Monte delle Rose, si era accasciato a terra lamentando forti dolori e difficoltà nella respirazione.

Non essendo in grado di proseguire a piedi, la compagna ha allertato il 112. Ricevuta la segnalazione, la centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano che, per velocizzare il recupero ha chiesto il supporto dell’Aeronautica Militare. Scattato l’allarme, due tecnici di elisoccorso si sono imbarcati all’aeroporto di Boccadifalco su un elicottero HH 139B dell’82° centro SAR del 15° stormo dell’aeronautica militare, decollato dalla base di Trapani-Birgi.

Intanto, da Palermo era partita una squadra di tecnici del Soccorso Alpino per garantire anche supporto da terra. Il velivolo ha raggiunto il luogo dell’incidente ed ha calato i tecnici e l’aerosoccorritore dell’aeronautica militare con il verricello. L’infortunato è stato imbracato e trasferito all’ospedale civico di Palermo.