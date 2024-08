Malore per Fedez, costretto al ricovero: le dimissioni nella notte. Ecco come sta

L'annuncio su Instagram da parte del suo staff

Ancora problemi di salute per Fedez. Il rapper ieri sera, venerdì 2 agosto, ha accusato un malore mentre era in aereo diretto in Puglia per un live ed è stato portato in ospedale non appena atterrato. La notizia è stata data dal suo staff tramite l’account Instagram del cantante, spiegando così la sua assenza alla serata in programma alla discoteca Praja di Gallipoli.

Il rapper, nella mattinata, ha diffuso una nuova stories dove rassicura tutti sule sue condizioni.

Il messaggio social

“Purtroppo durante il volo verso Gallipoli Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati“, si legge nelle stories del rapper. “Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente. Lo staff”.

Qualche ora prima, nel pomeriggio di venerdì, Fedez aveva postato delle stories dalla Sardegna, dove si trova in vacanza. L’ultima di queste stories lo mostrava di spalle mentre saliva su un jet privato diretto a Gallipoli, dove ieri doveva esibirsi.

Secondo quanto fa sapere la Asl di Brindisi all’Ansa, il cantante è arrivato “alle 22.29 al Pronto soccorso del Perrino, su un’ambulanza del 118, con dolori addominali e vomito. È stato preso in carico e sottoposto a prelievo di sangue e terapia con antidolorifici. Alle 3.51 di oggi è stato dimesso su sua richiesta”.

La madre: “Ha mangiato dei funghi”

La madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, ha detto ai microfoni di Rtl 102.5 che il malore del figlio è stato causato da un’intossicazione alimentare perché “ha mangiato dei funghi” e non sarebbe dunque correlato ai problemi che sono seguiti al tumore di due anni fa.

Il nuovo messaggio social

Il rapper sui social ha pubblicato un altro messaggio nel quale rassicura tutti sulle sue condizioni.

“Ciao a tutti, intanto ci tengo a ringraziare tutto lo staff del pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi”, scrive.

“In secondo luogo mando un abbraccio a tutte le persone che ieri erano presenti al Praja di Gallipoli. Dopo l’ultimo ricovero che mi ha costretto ad annullare alcune date non vedevo l’ora di salire sul palco. Purtroppo – continua il messaggio – durante il volo sono stato male e appena atterrato sono stato portato direttamente in ospedale, speravo di riuscire a essere dimesso per tempo, così non è stato”.

“È stata una nottata intensa ma ora sto meglio. Vi mando un abbraccio e spero ci possa rivedere presto, grazie per il supporto. Sono davvero rammaricato di non essere riuscito ad essere con voi anche questa volta. Federico”.