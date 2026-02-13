 Maltempo a Caltanissetta, decine di alberi abbattuti dal vento
Maltempo a Caltanissetta, decine di alberi abbattuti dal vento

Diversi interventi dei vigili del fuoco
CALTANISSETTA
di
CALTANISSETTA – Forti raffiche di vento si sono abbattute da ieri su Caltanissetta, proseguendo per tutta la notte e causando la caduta di diversi alberi in vari punti della città. Decine gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per la rimozione di piante e rami pericolanti e per la messa in sicurezza delle aree interessate.

In via Bissolati un albero è crollato sopra il balcone di una palazzina, rendendo necessario l’intervento di un’autoscala per liberare la facciata e verificare eventuali danni alla struttura. Un altro episodio si è verificato nel quartiere San Luca, dove un albero è finito sopra alcuni garage. 

