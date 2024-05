Maltempo a Palermo, 15 ore di pioggia battente e traffico in tilt

Temporale incessante sul capoluogo. Ma da venerdì...

PALERMO – Il maltempo sferza da 15 ore Palermo e la pioggia battente manda il traffico cittadino in tilt. Anche questa mattina il capoluogo si è svegliato con una fitta pioggia che non dà tregua da mercoledì pomeriggio, quando i primi effetti dell’atteso ciclone proveniente dalla Normandia hanno raggiunto il capoluogo siciliano.

Il cielo grigio e il meteo instabile ci faranno compagnia per l’intera giornata di giovedì. La buona notizia è che da domani, venerdì 10 maggio, tornerà a splendere il sole su gran parte dell’Isola e le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i 15 e i 18 gradi.

Inevitabili le ripercussioni del maltempo sul già difficile traffico palermitano. Diverse arterie principali del capoluogo sono intasate sin dalle prime ore del mattino: dall’ingresso orientale di viale Regione Siciliana (lato via Oreto nuova) a quella occidentale (rotonda di via Belgio) si registrano incolonnamenti di auto provenienti dall’hinterland.

Anche in centro la circolazione è tutt’altro che fluida. Su via Libertà si segnalano code a partire da piazza Esedra e per tutto l’asse che porta a piazza Croci. Colonne di auto si segnalano anche nella parte alta di corso Calatafimi in direzione della Circonvallazione, così come in piazza Indipendenza, corso Alberto Amedeo e via Roma.