Maltempo, allerta meteo gialla su gran parte della Sicilia per il 5 dicembre

Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio

PALERMO – Cinque aree siciliane su nove in allerta meteo gialla per la giornata del 5 dicembre. La Protezione Civile ha diffuso l’avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e il livello di attenzione è previsto per le zone di Palermo, Messina, Catania, Trapani e Agrigento.

Le previsioni per il 5 dicembre

Su gran parte della Sicilia, quindi, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori occidentali e tirrenici.

Venti tendenti a forti da Nord-Ovest, con rinforzi di burrasca; localmente forti sud- occidentali, in successiva rotazione da nord-ovest. Mari: tendenti rapidamente a molto mossi i bacini occidentali e dal pomeriggio lo Ionio; localmente agitati nel pomeriggio lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale.