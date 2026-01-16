Maltempo, allerta in Sicilia. Trantino: “Pronto il piano di sicurezza”

L'avviso della protezione civile. Interviene il sindaco di Catania

CATANIA – Dalle prime ore di lunedì 19 gennaio e per martedì 20 gennaio è prevista una fase di maltempo di forte intensità, caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), precipitazioni abbondanti (in particolare sull’area fra Etna e Peloritani) e mareggiate di forte intensità, in particolare lungo le coste ioniche.

È quanto si legge nelle in una comunicazione ai sindaci e ai responsabili della Protezione civile fatta dal capo dipartimento della Protezione civile regionale, Salvo Cocina.

Maltempo, allerta preventiva in Sicilia

“Nelle more dell’emissione degli avvisi meteo ufficiali – è scritto in un post pubblicato sulla pagina Facebook del dipartimento della Protezione civile regionale — si ritiene necessario un allertamento preventivo di tutte le strutture operative per un’adeguata preparazione per possibili emergenze per severi eventi idrogeologici avversi. Si raccomanda pertanto di attivare con immediatezza la preparazione delle proprie strutture operative e la verifica e predisposizione dei possibili interventi, con particolare riferimento a: -punti critici soggetti a rischio idrogeologico (sottopassi, pendii, impluvi, torrenti, attraversamenti stradali, ecc.), con rimozione di eventuali ostruzioni e predisposizioni di interdizioni; cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale; alberature, pali e tralicci; coperture leggere e strutture temporanee; strutture temporanee e infrastrutture esposte a possibili mareggiate”.

“Si invita inoltre – continua il post – ad allertare il personale comunale e le Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile per un eventuale pronto impiego; predisporre il presidio dei punti a rischio e l’apertura dei Coc; informare la popolazione sui principali punti di rischio e sui comportamenti precauzionali da adottare raccomandando di evitare spostamenti o permanenze in aree a rischio; mantenere costanti collegamenti con le sale operative dei vigili del fuoco, del 118, della Protezione civile, del Cfrs e con le Prefetture competenti. Nelle more dei dovuti aggiornamenti previsionali – conclude il post firmato da Salvatore Cocina – si confida nella massima attenzione e collaborazione”.

Trantino: “Pronto un piano di sicurezza”

“Le previsioni meteo per lunedì e martedì ci hanno indotto a predisporre un piano di sicurezza con la Protezione Civile. Speriamo la situazione migliori, considerata la tendenza che per adesso segnala venti molto forti, onde alte e pioggia. Dobbiamo attendere il bollettino ufficiale che sarà diramato domenica pomeriggio per confermare o meno l’allerta”. Lo scrive il sindaco di Catania, su Facebook, sull’allertamento meteo preventivo emesso dalla Protezione civile regionale per il 19 e il 20 gannaio prossimi.