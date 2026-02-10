Maltempo, allerta in Sicilia: venti di burrasca e temporali

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità

ROMA – Una perturbazione in arrivo dall’Atlantico interesserà domani le isole maggiori e la Calabria, con precipitazioni più frequenti ed intense sui versanti tirrenici, associate ad un rinforzo dei venti. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile per domani 11 febbraio 2026.

Maltempo, allerta in Sicilia

L’avviso prevede dalla mattinata di domani venti da forti a burrasca su Sardegna, Sicilia e Calabria con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Attese inoltre precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Valutata per la giornata di domani allerta gialla su Calabria, su gran parte della Sicilia e su settori di Basilicata, Lazio, Toscana e Umbria.