Maltempo, arriva il ciclone dall’Atlantico: allerta arancione in 5 regioni

Ecco le regioni a rischio

ROMA – Maltempo, arriva il ciclone dall’Atlantico, oggi allerta arancione in 5 regioni, gialla in altre tredici. Scuole chiuse ad Ancona e in altri comuni marchigiani, così come in Umbria e nel Livornese. L’avviso della protezione civile prevede, dalle prime ore di oggi, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e su Abruzzo e Molise, specie settori occidentali, in successiva estensione a Veneto, Friuli Venezia Giulia e Campania. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.



Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata allerta arancione su parte di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche e sull’intero territorio dell’Umbria. Allerta gialla su alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Abruzzo, sull’intero territorio di Lazio, Molise, Campania e Puglia e su parte di Sardegna e Basilicata. Le scuole resteranno chiuse ad Ancona e in moti comuni marchigiani e anche a Terni in Umbria.