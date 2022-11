Maltempo, breve tregua: ecco le previsioni meteo

Si allontana il vortice ciclonico. Intenso peggioramento entro sera

Breve tregua nelle prossime ore, dopo il maltempo provocato dal vortice ciclonico che si è abbattuto durante il weekend sulle regioni meridionali italiane, causando non solo dissesti idrogeologici, anche vittime e feriti sull’isola di Ischia a causa di una frana. Entro sera le condizioni dovrebbero peggiorare. È previsto, infatti, un graduale aumento della nuvolosità al Centro-Nord e nelle due Isole maggiori per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione che tra martedì 29 e mercoledì 30 novembre riporterà le piogge sull’Italia: deboli e isolate al Nord, più diffuse e intense al Sud, Sardegna e Sicilia.

Le condizioni meteo al Sud e in Sicilia



Nuvolosità medio alta in transito su tutte le regioni con residui locali annuvolamenti e addensamenti più diffusi su Sicilia e Calabria con deboli e occasionali piogge nel pomeriggio in intensificazione dalla serata con associate piogge e rovesci in arrivo sull’isola a partire dalle aree occidentali e meridionali; a fine giornata possibili temporali anche intensi in arrivo a partire dalle relative coste.



Al Nord

Molto nuvoloso per nubi prevalentemente medio alte ma con annuvolamenti più compatti in intensificazione fra nord ovest, Lombardia e Trentino-Alto Adige associati a deboli e sporadiche precipitazioni su Liguria, Alpi occidentali e aree alpine fra Lombardia e Trentino-Alto Adige in estensione pomeridiana alle restanti aree alpine del nord est e all’Emilia-Romagna dove si potranno avere occasionali piogge in serata sul settore orientale della regione; le precipitazioni risulteranno a carattere nevoso intorno agli 800-1000 metri.



Centro e Sardegna

Nubi medio alte in estensione dalla Sardegna alle restanti regioni con annuvolamenti più compatti dapprima isolati ma in intensificazione dal pomeriggio specie su Sardegna orientale e meridionale, Toscana meridionale e alto Lazio in estensione all’Umbria; su queste aree possibili piogge o rovesci dalla serata con occasionali temporali sull’isola.



Temperature

Massime in calo al nord e su Toscana, Umbria, Lazio e settori est di Sardegna, Marche e Abruzzo, in lieve aumento sulla Calabria e stazionarie sul restante territorio.



Venti

Deboli nord orientali con locali rinforzi fino a tarda mattinata su Salento e aree ioniche ed in rotazione da est-sud est dalla tarda sera sulla Sicilia; deboli variabili sul resto d’Italia con qualche rinforzo dai

quadranti orientali; nel corso della mattinata tendenza a rotazione da sud- sud est sulla Sardegna e da nord- nord est sulla Liguria centro occidentale in rinforzo dalla serata.



Mari

Da molto mossi ad agitati stretto di Sicilia e Ionio meridionale con moto ondoso in attenuazione; molto mosso lo Ionio settentrionale con moto ondoso in attenuazione; mossi gli altri mari con moto ondoso in aumento nel mare e canale di Sardegna e nel mar ligure occidentale; in temporanea attenuazione nel medio e alto adriatico e tirreno settentrionale.