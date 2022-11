I vigili del fuoco continuano a cercare i dispersi

1' DI LETTURA

La pioggia caduta nella notte tra venerdì e sabato a Ischia ha causato danni all’intera isola, ma non solo. Purtroppo c’è una donna morta e i soccorritori hanno lavorato tutta la notte per trovare i dispersi, ma le operazioni non sono facili perché i detriti sono molti e il vento non aiuta.

I vigili del fuoco, intanto, stanno usando tutti i mezzi a loro disposizione per portare a termine queste operazioni, anche sorvolando dall’alto l’isola.