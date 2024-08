Pioggia e grandine a Catania, ritardi all’aeroporto Fontanarossa

La nota di Sac: possibili dirottamenti di voli

CATANIA – Il maltempo ha colpito la provincia di Catania nel pomeriggio di giovedì 8 agosto, con forti piogge e grandinate violente nella zona di Grammichele e Palagonia. A causa del maltempo sono possibili disagi all’aeroporto di Catania, con possibili dirottamenti dei voli.

Come comunica Sac, società che gestisce l’aeroporto di Catania, i dirottamenti potrebbero essere causati sia in arrivo che in partenza a causa delle forti piogge che potrebbero influenzare le operazioni di volo. Sac consiglia pertanto ai passeggeri di contattare le compagnie aeree per avere maggiori informazioni sullo stato dei propri voli.

Secondo il sito di tracciamento dei voli Flightradar, i voli in arrivo a Catania che risultano in ritardo sono 38, il 27 per cento del totale. Ritardi anche per le partenze, con 96 voli in ritardo, 69 per cento del totale, e 2 voli cancellati.