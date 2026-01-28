 Maltempo e danni, il vertice. Schifani: "Definiti atti per la giunta"
Maltempo e danni, nuovo vertice. Schifani: “Definiti gli atti per la giunta”

Le parole del governatore siciliano
la task force
di
PALERMO – “Nella riunione di stasera abbiamo definito gli atti che saranno oggetto di esame della giunta domani per quanto riguarda i ristori alle aziende colpite dal maltempo. Abbiamo fatto il punto anche sui balneari. La nostra task force sta esaminando tutte le ipotesi in campo: la logica è raggiungere l’obiettivo, utilizzare al meglio la spesa pubblica nel rispetto delle leggi e delle procedure”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che ha guidato stasera la riunione della cabina di regia operativa per l’emergenza maltempo, che si è tenuta a Palermo, a Palazzo D’Orleans. 

Maltempo e danni, nuovo vertice

Oltre al presidente Schifani hanno preso parte all’incontro Simona Vicari, esperta del presidente per le Infrastrutture, gli assessori al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino, alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò e alle Attività produttive Edy Tamajo, il capo di gabinetto della Presidenza Salvatore Sammartano, il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, il direttore generale dell’Irfis Giulio Guagliano, il vice commissario della Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico Sergio Tumminello, il dirigente della Programmazione Vincenzo Falgares e i dirigenti generali dei dipartimenti che stanno affrontando l’emergenza. La cabina di regia tornerà a riunirsi lunedi 2 febbraio alle 11.

