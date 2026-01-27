Dipasquale (Pd): “Meloni faccia per la Sicilia ciò che fece per l’Emilia”

"Le stime parlando di oltre un miliardo di danni e la cifra sembra destinata ad aumentare"

PALERMO – “I 33 milioni di euro stanziati in prima battuta dal governo nazionale per l’emergenza Harry in Sicilia sono assolutamente insufficienti, così come è sbagliata la scelta di dividere i cento milioni complessivi in eguale misura con le regioni Sardegna e Calabria. Massimo rispetto per quei territori colpiti, ma la Sicilia ha subito danni ben maggiori. Ci aspettiamo quindi che il governo nazionale metta in campo la stessa determinazione mostrata in occasione dell’alluvione che devastò l’Emilia Romagna, quando per quella sola Regione furono stanziati complessivamente oltre due miliardi di euro”. Lo dice il deputato del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale intervenendo a Sala d’Ercole durante la seduta odierna.

“Il governo Meloni non tratti la Sicilia come la Cenerentola d’Italia”, aggiunge Dipasquale che poi ricorda: “In occasione dell’alluvione che sconvolse l’Emilia Romagna la presidente del Consiglio lasciò anzitempo il G7 in Giappone per indossare gli stivali e recarsi nelle zone colpite. Nulla di tutto questo, che sarebbe stato un segnale simbolico importante, è stato fatto per la Sicilia, terra ancora una volta dimenticata da questo governo”.

Il parlamentare regionale del Pd poi torna sulle misure che l’Esecutivo nazionale mise in campo per l’Emilia Romagna: “Le stime in Sicilia parlano di oltre un miliardo di euro di danni e la cifra sembra destinata ad aumentare – osserva -. Il governo predisponga uno stanziamento di eguale livello e metta in campo tutte le misure che in quell’anno adottò per l’Emilia Romagna. Dalla sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi allo stop ai pagamenti delle utenze, passando per un Fondo straordinario dedicato alla continuità didattica. Tutte misure che la Sicilia merita, perché i siciliani – continua Dipasquale – non sono figli di un Dio minore ed è bene che il governo nazionale lo ricordi”.

Dipasquale, infine, ringrazia la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che oggi si è recata a Niscemi per un sopralluogo nella cittadina nissena colpita dalla frana e che ha manifestato la vicinanza del Pd alle popolazioni siciliane colpite dal ciclone Harry: “A Schlein un grazie di cuore – evidenzia – per essersi catapultata in Sicilia dimostrando vicinanza e sensibilità, e mettendo il Pd a disposizione per ogni possibile sostegno al nostro territorio nonostante il ruolo di opposizione in Parlamento”.