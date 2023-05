Le drammatiche immagini del maltempo in Emilia Romagna: “1.500 interventi in 48 ore” VIDEO

Vigili del fuoco costantemente al lavoro per salvare i cittadini in difficoltà

La macchina dei soccorsi per il maltempo in Emilia Romagna è in moto perpetuo, con operazioni in corso nelle zone di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. I numeri rendono – seppur in parte – l’idea delle proporzioni dell’emergenza: nelle ultime 48 ore i vigili del fuoco hanno effettuato 1.500 interventi che hanno visto impegnate 760 persone, di cui 400 giunte in rinforzo da altre regioni, ma anche 250 mezzi tra piccole imbarcazioni, anfibi, sistemi di pompaggio, elicotteri e droni. Il video in alto mostra lo stato in cui versano i comuni di Sant’Agata sul Santerno (ripreso dall’alto) e Forlì.

I vigili del fuoco approfondiscono le dinamiche degli interventi eccezionali dovuti al maltempo in Emilia Romagna. Nella notte in provincia di Ravenna diversi corsi d’acqua sono esondati, mentre nel comune di Conselice sono stati evacuati 40 anziani da una casa di cura e nei centri abitati di Cotignola, Sant’Agata Sul Santerno, Lugo di Romagna, Faenza e Solarolo sono state salvate diverse persone. Nel frattempo “i livelli delle acque in generale si stanno abbassando leggermente”, fa presente il corpo dei vigili del fuoco.



