Palermo in fila per Schillaci, la famiglia: “Quanto amore, grazie Italia”

PALERMO – Continua il viavai, allo stadio Renzo Barbera di Palermo, di amici, appassionati, curiosi e conoscenti che rendono omaggio al campione Totò Schillaci, scomparso nella giornata di ieri, mercoledì 18 settembre, dopo una lunga malattia.

Omaggio a Totò

La camera ardente allestita al Barbera da ieri continua a vedere tantissima gente che ricorda i gol del Mondiale di Italia ’90 e le gesta del calciatore che ha fatto sognare l’intera città e l’Italia intera. Per molti Schillaci, partito dal quartiere Cep e arrivato sul tetto del mondo, è un simbolo di riscatto che non sarà mai dimenticato. Sulla bara che accoglie le spoglie di Schillaci anche una maglia azzurra della Nazionale e una sciarpa rosanero.

La moglie Barbara: “Ha dato tanto, affetto meritato”

“Siamo felici per l’amore che Palermo e tutta Italia stanno tributando a Totò – dice ai cronisti Barbara Lombardo, moglie dell’ex attaccante -. Un affetto che meritava, ha dato tanto. Quest’ affetto lo abbiamo sentito anche dai medici che lo avevano in cura. Hanno fatto tutto il possibile per lui, dandogli tanto amore”.

Il figlio Mattia: “Momento terribile”

Commosso anche Mattia, uno dei due figli avuti da Schillaci nel precedente matrimonio: “Papà è stato un supporto per tutti noi, è un momento terribile – dice -. L’insegnamento più importante che ci lascia? L’umiltà. Mi ha insegnato anche a lottare con tutte le mie forze per superare gli ostacoli, così come era stato per lui”. un ricordo anche sulle ‘notti magiche’ di Italia ’90: “Credo sia stato uno dei periodi più belli per papà e per l’Italia”.

La camera ardente allestita nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera resterà aperta fino alle 22 di oggi. I funerali di Totò Schillaci saranno celebrati domani, venerdì 20 settembre, nella Cattedrale di Palermo.