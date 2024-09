Il rapper spiega il suo famosissimo "Di gyaldem Schillaci"

Nel 2005, il cantante giamaicano Sean Paul ha voluto rendere omaggio a Totò Schillaci, inserendo il suo nome nella hit mondiale “Temperature”. In queste ore, in cui l’Italia si unisce nel ricordo dell’eroe delle “Notti Magiche” di Italia ’90, emerge un curioso tributo musicale che lo rende immortale non solo nel mondo dello sport, ma anche in quello della musica.

Non tutti sanno, infatti, che nei primi versi di “Temperature”, ballata ancora oggi in ogni angolo del pianeta, compare proprio il nome dell’ex calciatore. Sean Paul, oggi 51enne, nel testo del suo brano esordisce con la frase: “Di gyaldem Schillaci”.

Nel brano, Sean Paul si autodefinisce “lo Schillaci delle ragazze”, richiamando così indirettamente la fama e il successo dell’attaccante palermitano durante i Mondiali del 1990. Un omaggio che unisce mondi apparentemente distanti come la musica dancehall e il calcio.

Non è l’unica volta che Schillaci viene citato nella musica. Anche il rapper italiano Fabri Fibra, nel 2009, lo menzionò nella sua canzone “Incomprensioni” con il verso: “Vorrei fare come Totò Schillaci, andare via dall’Italia anche se tu mi piaci”. Questo dimostra quanto l’immagine di Schillaci abbia influenzato non solo il calcio, ma anche la cultura popolare.

Sean Paul e l’omaggio a Totò Schillaci: la spiegazione della sua canzone

In un video della pagina Instagram “Dancehall.it”, che sta spopolando su tutti i social network, è proprio Sean Paul a spiegare il significato della sua canzone legata al calciatore che ha fatto sognare anche oltre i confini dell’Italia.

Durante un’intervista, il cantante racconta: “Beh, se conosci il calcio, che in Giamaica chiamiamo football, negli anni ’90 c’era un calciatore molto abile che veniva dall’Italia e il suo nome era Schillaci. Tutti in Giamaica a quel tempo, negli anni ’90, se eri bravo in qualcosa, dicevano: ‘Oh, sei uno Schillaci’. Sai cosa intendo?”.

Il testo originale della canzone di Sean Paul

“Di gyaldem Schillaci, Sean da Paul”…

La traduzione in italiano

“Sono lo Schillaci delle ragazze, Sean Paul”…

Questo curioso accostamento musicale sottolinea come Totò Schillaci abbia sempre avuto uno status di icona, che continua a vivere non solo nei cuori dei tifosi, ma anche nelle forme e nei contesti più inaspettati.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DEL WEB SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE