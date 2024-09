Il capitano degli azzurri di Italia '90 in Cattedrale

PALERMO – Beppe Bergomi, capitano della Nazionale azzurra di Italia ’90, non è voluto mancare all’appuntamento dei funerali di Totò Schillaci. “È stato un eroe per tutti, ma a me piace ricordarlo per l’animo buono che aveva. Ero capitano di quella nazionale e mi sembrava giusto essere qui oggi. Ricordare Totò e stare vicino A lui e la sua famiglia”.