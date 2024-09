Pick-up si incastra tra i binari e un treno lo spazza via VIDEO

Nessun danno significativo alle infrastrutture ferroviarie

FLORIDA (USA) – Un grave incidente ferroviario è stato evitato per un soffio ieri quando un treno ha spazzato via un un pick-up rimasto incastrato in un passaggio a livello nella città di Hallandale Beach, in Florida, negli Stati Uniti d’America.

Treno spazza via pick-up: le immagini

Un filmato effettuato da un testimone che ha ripreso la drammatica scena, mostra una donna che, con disperati gesti, tenta di attirare l’attenzione del macchinista. Nonostante i suoi sforzi, il treno non è riuscito a fermarsi in tempo e ha travolto la parte anteriore del veicolo.

Secondo quanto riferito dal dipartimento di polizia di Hallandale Beach, fortunatamente l’autista del pick-up era riuscito a mettersi in salvo poco prima dell’impatto, evitando così gravi conseguenze. Le autorità hanno confermato che non ci sono feriti nell’incidente.

Ci sono indagini in corso per capire la dinamica dell’incidente. Nessun danno significativo fortunatamente alle infrastrutture ferroviarie del luogo.

