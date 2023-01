Maltempo, Eolie ancora isolate: collegamenti sospesi

Forti raffiche di vento soffiano sulle isole.

LIPARI – Restano sospesi i collegamenti marittimi da e per le isole Eolie dove, da ieri pomeriggio, imperversa il vento con raffiche che, nella notte, hanno toccato punte di 60 km/h. In tutto l’arcipelago si segnalano danni alle colture, alberi abbattuti, rami spezzati e strutture provvisorie divelte.

Il punto su Alcudi e Lipari

Il mare in tempesta ha flagellato i litorali più esposti, trasportando nelle aree portuali e sulle sedi stradali limitrofe, pietre e sabbia. Resta priva di energia elettrica, da ieri pomeriggio, l’isola di Alicudi, a causa di un guasto alla centrale Enel. A Pirrera, frazione di Lipari, notte al buio, a causa di un albero abbattutosi sui cavi della media tensione. In mattinata, non appena le condizioni meteo hanno concesso una lieve tregua, la Sel, società privata che gestisce il servizio elettrico sull’isola, è intervenuta ripristinando l’erogazione.