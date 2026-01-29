Maltempo, l’Ordine Costantiniano: “Solidarietà alle zone colpite”

Il Principe di Borbone invia un messaggio di vicinanza

PALERMO – Solidarietà alle zone colpite dal maltempo in Sicilia arriva anche dal Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Duca di Calabria e Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Nel messaggio ufficiale, il Gran Maestro sottolinea “i danni ingenti a case e territori, pur risparmiando la vita umana, e annuncia l’impegno dell’Ordine a fornire aiuti concreti alle persone più bisognose, oltre alla vicinanza nella preghiera”.

“L’Ordine Costantiniano segue con apprensione quanto accaduto e auspica un rapido miglioramento della situazione per le popolazioni siciliana, calabrese e sarda. Già da tempo, infatti, l’Ordine è presente sul territorio siciliano con numerose iniziative, partecipando attivamente a centinaia di progetti caritativi, sostenendo i più fragili, le famiglie in difficoltà e le persone più bisognose, garantendo aiuto concreto e supporto costante”.

“Grazie a questa presenza capillare, l’Ordine Costantiniano conferma il proprio ruolo non solo come istituzione simbolica, ma come realtà operativa e vicina alle comunità, pronta a intervenire in momenti di emergenza e a sostenere la popolazione nelle difficoltà quotidiane”.