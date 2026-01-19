Maltempo nel Messinese, chiuso al traffico il lungomare di Furci

Provvedimento analogo a Santa Teresa Riva

MESSINA – Resta elevato il livello di attenzione a Messina e nella zona ionica del Messinese, a causa dell’ondata di maltempo che per ora registra un forte vento e piogge. Nella zona ionica con un’ordinanza, il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice ha disposto il divieto di sosta su tutta la via Lungomare, a partire dalla data odierna e fino al termine delle avversità atmosferiche. Una decisione assunta in via precauzionale, considerato che, in presenza di violente mareggiate e forti raffiche di vento, la circolazione lungo l’asse costiero risulta particolarmente critica, con possibili accumuli d’acqua e detriti sulla carreggiata.

L’ordinanza prevede inoltre che, in caso di ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, possa essere disposto il divieto di transito sulla via Lungomare nel senso di marcia Messina-Catania, con l’esclusione dei mezzi pesanti e dei pullman. A Furci Siculo è stata già predisposta la chiusura del lungomare, con l’istituzione del doppio senso di circolazione sulla nazionale.