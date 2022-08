Maltempo, pioggia battente e strade allagate nell’area etnea

Diverse chiamate giunte alla centrale dei Vigili del fuoco.

CATANIA. Temporali nell’area etnea. In alcuni casi l’abbattersi dell’acqua piovana ha portato all’intervento dei Vigili del fuoco: è accaduto, ad esempio a Santa Venerina per lo svuotamento di intere aree allagate. Chiamate per interventi sono giunte da Giarre, Zafferana, Acireale, San Giovanni la Punta.



Intanto, è stato rinviato a domenica 28 agosto per le avverse condizioni meteo il concerto tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla in programma questa sera, 22 agosto, nel teatro ‘Lucio Dalla’ di Milo. La Pro Loco di Milo, in concertazione con la produzione degli artisti, comunica che i biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Chi vorrà chiedere il rimborso, invece, potrà farlo entro e non oltre il 25 agosto attraverso i sistemi di vendita utilizzati.