Oltre cinquanta interventi

MESSINA – Il maltempo non dà pace alla provincia di Messina, già duramente colpita dal ciclone Harry. Diverse le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco impegnate nella giornata di giovedì 12 febbraio: oltre cinquanta gli interventi registrati nel pomeriggio.

Le città più colpite dal maltempo

Le operazioni hanno riguardato in particolare la fascia tirrenica della provincia di Messina. Il maggior numero di interventi ha riguardato la città di Messina, seguita dai comuni di Patti e Milazzo.

A Messina oggi, venerdì 12 febbraio, scuole chiuse. la decisione è stata adottata dal sindaco, Federico Basile. A causa del forte vento nel Messinese, sono state chiuse precauzionalmente le gallerie Calavà I e Calavà II, lungo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, fra i km 83,700 e 85,800, a Gioiosa Marea.