Ripristinati i collegamenti con le altre isole delle Eolie

LIPARI (MESSINA) – L’autorità marittima di Lipari, a seguito dei danni causati dalle mareggiate dei giorni scorsi, ha interdetto lo scalo di Stromboli. In attesa di un sopralluogo, che sarà effettuato oggi, aliscafi e navi salteranno l’isola.

Alcuni cittadini, che per motivi di salute dovevano partire, hanno raggiunto in gommone Ginostra da dove si sono imbarcati sull’aliscafo. Sono invece tornati alla normalità gli altri collegamenti con le altre isole delle Eolie. Le mareggiate hanno seriamente danneggiato l’elipista dell’isola di Alicudi e la stradina di collegamento con l’abitato.

