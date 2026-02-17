Operativa la piattaforma per i ristori legati al ciclone Harry e alla frana di Niscemi

PALERMO – Questa mattina si è riunita nuovamente la cabina di regia istituita dal presidente della Regione Renato Schifani per fare il punto sui provvedimenti adottati e sull’andamento delle iniziative intraprese per concedere ristori alle attività danneggiate.

In particolare, è stato sottolineato il lavoro intenso e quotidiano portato avanti dai nove tavoli provinciali istituiti negli uffici del Genio civile, in pieno coordinamento con la Protezione civile nazionale, per la verifica dei danni registrati nei singoli territori comunali.

Le autorità presenti

Oltre al presidente Schifani, che è anche commissario per l’emergenza, hanno partecipato la coordinatrice della cabina di regia Simona Vicari, gli assessori al Territorio Giusi Savarino e alle Attività produttive Edy Tamajo.

Presenti il responsabile del coordinamento di tutte le strutture che si occupano di interventi urgenti volti a mitigare le conseguenze del maltempo Duilio Alongi, il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, il segretario generale della Presidenza Ignazio Tozzo, i dirigenti di tutti i dipartimenti regionali coinvolti.

Già destinati all’emergenza 680 milioni dalla Regione

Da oggi è operativa la piattaforma della Regione Siciliana per presentare le istanze e accedere ai contributi straordinari destinati ai gestori di stabilimenti balneari e di altre attività economiche sui litorali danneggiate dal ciclone Harry, ma anche alle aziende operanti nel territorio di Niscemi, colpito dalla frana.

L’avviso, gestito dal dipartimento delle Attività produttive e dall’Irfis, prevede un contributo straordinario fino a 20 mila euro da richiedere attraverso un’autocertificazione come da modello C1 predisposto dall’amministrazione. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 27 febbraio. La Regione ha già destinato complessivamente per l’emergenza 680 milioni di euro di risorse regionali ed extraregionali.