Dopo l'allerta meteo arancione sulla Sicilia occidentale

PALERMO – Scuole chiuse domani a che a Palermo. Lo ha deciso il sindaco, Roberto Lagalla, a seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile per la giornata di domani. Disposta anche la chiusura delle ville e dei parchi pubblici, dei cimiteri, degli impianti sportivi all’aperto e della Riserva naturale di Monte Pellegrino.

Lagalla: “Decisione necessaria”

“Una decisione necessaria non solo per le piogge intense annunciate, ma soprattutto per le forti raffiche di vento previste che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza delle persone”, dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. “La tutela dell’incolumità pubblica viene prima di tutto – prosegue -. Invito pertanto i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, adottando comportamenti prudenti e responsabili”.

In attuazione della direttiva del sindaco Lagalla relativa all’attivazione di tutte le procedure previste in caso di allerta meteo, sono già operative sul territorio le squadre di Amap, impegnate nel monitoraggio della rete idrica e fognaria, e il personale di Reset, che ha predisposto un articolato piano di presidio su tutte le circoscrizioni cittadine.

Reset all’opera

Nel dettaglio, Reset ha attivato circa 130 unità operative nella fascia oraria 6.30–14.00 e 22 unità nella fascia 14.00–18.00, distribuite su tutte le circoscrizioni. A supporto delle attività di controllo e prevenzione sono inoltre pronte 11 pattuglie di Protezione civile, con particolare attenzione ai punti più sensibili del territorio.

“I numeri messi in campo dimostrano un grande sforzo organizzativo e una risposta immediata dell’Amministrazione – commenta l’assessore al Verde e alla Protezione civile Pietro Alongi –. Parliamo di oltre 150 operatori complessivamente impegnati nelle diverse fasce orarie, distribuiti in modo capillare in tutta la città, insieme alle pattuglie della Protezione civile che presidieranno le aree a maggiore criticità. L’obiettivo è prevenire situazioni di rischio e intervenire tempestivamente in caso di necessità”.

Sicilia nella morsa del maltempo

In tutta la Sicilia è un lunedì di massima allerta. Sotto osservazione soprattutto la parte orientale dell’Isola: ecco gli aggiornamenti.