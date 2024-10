Il bollettino della Protezione civile regionale

CATANIA – Ancora maltempo in Sicilia: la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta gialla per rischio temporali dalle 16 di domenica 20 ottobre per le prossime 24 ore.

L’avviso riguarda le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. Dal pomeriggio di domenica e per 24 ore si prevedono precipitazioni nei settori ionici.