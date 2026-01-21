Maltempo, il ciclone Harry avanza: la Sicilia ora conta i danni – Diretta

Il ministro Salvini segue l'evoluzione ed è in contatto con gli amministratori locali

PALERMO – Il ciclone Harry che ha portato una forte ondata di maltempo avanza dopo una notte con raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 100 Km/h e adesso la Sicilia conta i danni. La zona orientale dell’Isola, da Messina a Siracusa e Ragusa, è ancora in allerta rossa e molti sindaci hanno deciso di chiudere le scuole anche oggi, martedì 21 gennaio.

Ingenti danni in tutta la regione: da Palermo, dove le mareggiate e il vento hanno danneggiato auto e imbarcazioni all’Arenella e al Molo Trapezoidale, al Messinese dove le raffiche di Scirocco e Levante hanno devastato la costa ionica ma anche quella tirrenica. A Santa Teresa Riva il sindaco parla di un vero e proprio “bollettino di guerra”, nella cittadina mancano luce e acqua. Ingenti danni anche nel comprensorio turistico di Taormina e Giardini Naxos. E alle Eolie si registrano danni in tutti i porti dell’arcipelago. A Canneto le onde hanno raggiunto le case e i negozi. E nell’Ennese si sono registrati crolli di muri di contenimento e frane su due strade Statali.

Il ministro Salvini in contatto con gli amministratori locali

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fatto sapere in una nota che “il vicepremier e ministro Matteo Salvini sta seguendo con grande attenzione gli effetti del maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia con particolare riferimento alle ricadute sulle infrastrutture. Salvini è in contatto anche con gli amministratori locali.

Coldiretti: danni ingenti ai seminativi della Piana di Catania

“I seminativi nella piana di Catania nella zona del fiume Gornalunga sono stati completamente sommersi dall’acqua – rileva Coldiretti Sicilia che continua il monitoraggio nelle campagne da dove si moltiplicano le segnalazioni -. Nella zona vicino a Sigonella dove era stato seminato il grano l’acqua del fiume ha di fatto sommerso l’intera area. Se non si ripristina l’alveo – sottolinea Coldiretti – il problema esisterà sempre. Smottamenti dei muretti di contenimento nelle zone interne, alberi caduti, il quadro che si delinea nelle aziende agricole nell’Isola è sempre più complicato anche se è ancora presto per una effettiva quantificazione. Tunnel di copertura del fieno scoperchiati così come le serre in alcune aree del ragusano, agrumeti impraticabili anche nel messinese, la situazione, dopo ore di vento e acqua è sempre più complessa. Ci stiamo già attivando per richiedere lo stato di calamità – sottolinea Coldiretti Sicilia – perché i danni ancora non visibili possono aumentare nelle prossime settimane”.

Galvagno: ristori tempestivi per Comuni e privati

“Le foto e i video che arrivano da più parti della Sicilia sono drammatiche: un vero colpo al cuore – afferma il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno -. Abbiamo bisogno di una quantificazione dei danni – che è attualmente prematura – perché è necessario dare un sostegno alle comunità colpite dal ciclone Harry. Non c’è tempo da perdere né sulle risorse da immettere per ristorare i Comuni ed i privati, ma soprattutto non c’è tempo da perdere sulle procedure. Non possono passare anni da quando si approva una norma che ha effetto di spesa, alla realizzazione dell’intervento. In casi come questo, credo, sia necessario lavorare in deroga e velocizzare tutti gli iter affinché si possa tornare alla normalità. Mi stringo a tutti i cittadini e le imprese che hanno subito danni e ringrazio di cuore le donne e gli uomini della Protezione civile, delle Forze armate e dell’ordine, tutti i volontari e quanti, senza sosta, stanno continuando a lavorare per salvaguardare la nostra incolumità. Non siete soli”.

A Catania lungomare devastato

Un risveglio segnato da insidie ed emergenze per la città di Catania, colpita in questi giorni dalla violenta ondata di maltempo provocata dal ciclone Harry che, fortunatamente, non ha causato danni alle persone. Le aree maggiormente interessate risultano i litorali di viale Kennedy, Ruggero di Lauria e Artale Alagona, il borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti e le strade limitrofe, investite dalla forza del mare ingrossato che ha trascinato barriere di protezione, detriti e grandi quantità di sabbia, rallentando solo intorno alle tre del mattino la sua azione distruttiva lungo la costa.

Decine i nuclei familiari e le persone evacuate dalle abitazioni dei villaggi a mare della Plaia, zona in cui l’esondazione dei torrenti Buttaceto e Acquicella ha provocato l’allagamento della strada statale 121, mentre il fiume Simeto in alcuni tratti ha superato i livelli di guardia riversandosi nelle aree limitrofe. Il sindaco Enrico Trantino ha effettuato personalmente sopralluoghi in diverse zone della città per verificare le principali criticità ed è in costante contatto con il governo nazionale e regionale e con l’unità di crisi presieduta dal prefetto di Catania, al fine di rappresentare l’entità dei gravi danni subiti.

In stretto coordinamento con i responsabili comunali della sicurezza, della protezione civile, delle manutenzioni, dell’ecologia e dell’ambiente, l’amministrazione ha garantito nelle ore più difficili un imponente sforzo operativo a sostegno della popolazione, con centinaia di interventi di rimozione di alberi e rami caduti, eliminazione delle situazioni di pericolo e assistenza alle persone in difficoltà, in particolare alle famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni e ai senza fissa dimora. Sono già state impartite disposizioni per la messa in sicurezza delle aree più esposte al rischio e, per tale ragione, il Comune rinnova l’invito alla massima prudenza e alla piena collaborazione con gli operatori impegnati nelle attività di ripristino.

Padre e figlio in barca a vela salvati a Catania

Nonostante gli avvisi emessi dalle Autorità competenti in occasione delle condizioni meteo particolarmente avverse per il passaggio del ciclone Harry, il proprietario di una barca a vela, nell’intento di mettere la barca in sicurezza, durante le operazioni di manovra è rimasto alla deriva all’interno del porto di Catania per una cima impigliata nell’elica. Ad allertare la sala operativa della Capitaneria di porto di Catania è stata la moglie che vedendo il marito, con a bordo anche il figlio minorenne, in difficoltà ha chiesto l’intervento della Guardia Costiera. Tempestivamente il personale della motovedetta SAR in servizio 24h è intervenuto in soccorso del malcapitato rimorchiando la barca a vela presso un tratto di banchina libera disponibile dello sporgente centrale dove, con l’aiuto del personale intervenuto via terra, si è provveduto a metterla in sicurezza dalle pessime condizioni del mare e dalle forti raffiche di vento che imperversavano anche dentro il porto. Fortunatamente per i due malcapitati solo un grande spavento

Il Codacons chiede l’attivazione dello stato di calamità

Il Codacons, alla luce dei gravissimi danni provocati dal violento maltempo che ha colpito la Sicilia orientale nelle ultime 48 ore, chiede l’immediata attivazione della procedura per la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Mareggiate eccezionali, evacuazioni preventive, allagamenti, danni alle abitazioni, alle infrastrutture costiere, ai porti, alle attività economiche e ai servizi pubblici hanno interessato in modo particolare le province di Catania, Messina e Siracusa, determinando una situazione di emergenza diffusa che non può essere affrontata con strumenti ordinari. ll Codacons sollecita formalmente la Regione Siciliana ad adottare senza ulteriori ritardi la delibera di richiesta dello stato di calamità, trasmettendo al Governo nazionale il quadro complessivo dei danni subiti dai territori colpiti, affinché il Consiglio dei Ministri possa procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza e allo stanziamento delle risorse straordinarie necessarie.

Taormina, il sindaco Cateno De Luca: “Territorio ferito”

Questa mattina il sindaco di Taormina e capogruppo di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha effettuato un sopralluogo nelle frazioni di Mazzeo e Mazzarò per verificare direttamente i danni provocati dalla violenta mareggiata che ha colpito la costa ionica. Un impatto durissimo che ha lasciato ferite evidenti sul territorio, mettendo in discussione equilibri ambientali, infrastrutturali e sociali. “Quello che abbiamo davanti agli occhi è un territorio profondamente ferito. Oggi alla luce di quanto accaduto è chiaro che il tema non è soltanto quello delle risorse economiche. I milioni di euro, da soli, non risolvono nulla se restiamo intrappolati nelle procedure ordinarie”, ha dichiarato il sindaco.

De Luca ha ribadito la necessità di un intervento immediato a livello nazionale: “Va dichiarato immediatamente lo stato di calamità da parte della Regione Siciliana, con la contestuale richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza nazionale al Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della Protezione Civile, prevedendo la nomina di un commissario straordinario, lo stanziamento di almeno 300 milioni di euro e l’individuazione dei sindaci dei Comuni colpiti quali sub commissari, così da garantire interventi rapidi, coordinati e realmente aderenti alle esigenze dei territori. Servono procedure derogatorie. Il vero nodo è questo: le procedure, non solo i fondi”.

Secondo il sindaco, non è pensabile affrontare una situazione di questa gravità con tempi incompatibili con l’urgenza: “Parliamo di aree dove la valutazione di impatto ambientale è giustamente centrale, ma non possiamo permetterci di perdere tre o quattro anni per validare un progetto mentre il territorio continua a crollare”. La proposta del sindaco De Luca è chiara : “Il commissario deve lavorare con i sindaci dei Comuni colpiti, che devono essere nominati sub-commissari. Conoscono il territorio, le sue fragilità e le sue priorità. Bisogna evitare la creazione di super-uffici lontani dalla realtà locale, che seguono dinamiche temporali incompatibili con l’emergenza”.

Il primo cittadino ha sottolineato anche la solidità attuale del Comune di Taormina: “Meno male che oggi Taormina ha il bilancio approvato ed è uscita dalla fase di dissesto. Questo ci consente di affrontare le prime emergenze. Ma, chiusa la fase immediata, resta un problema strategico che va affrontato con una visione complessiva. Una visione che, secondo De Luca, deve superare i confini amministrativi: “Gli interventi non possono essere spot o limitati al singolo Comune. Qui serve una strategia sull’intera unità fisiografica della costa. Il mare non conosce confini comunali e non possiamo continuare a ragionare per compartimenti stagni”. Per questo, il sindaco ha annunciato l’intenzione di coinvolgere tutte le istituzioni: «Per domenica inviteremo i vertici regionali e tutte le istituzioni competenti. È importante che vengano qui, sul posto, a rendersi conto direttamente della situazione. Mi hanno già contattato il presidente della Regione Renato Schifani e il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, che ringrazio per l’attenzione mostrata”. Il Comune di Taormina, nel frattempo, è già al lavoro con gli uffici municipali e tutte le forze disponibili per ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni minime di normalità e sicurezza.

A Giardini Naxos crollata la parte finale del molo Schisò

Gravi danni si registrano per il maltempo a Giardini Naxos, cittadina della costiera Ionica del Messinese, dove le mareggiate hanno fatto crollare la parte finale del molo di Schisò. Forti disagi ci sono stati nell’area del molo Saia dove il mare ha ‘scavato’ il muro di sostegno della carreggiata stradale. Crollata anche una piazzetta vicina al lungomare, che è stato chiuso.

A Marsala riaperto il cimitero

Disposta la riapertura del Cimitero comunale di Marsala, tenuto conto del miglioramento delle condizioni meteorologiche che hanno interessato anche questo versante occidentale della Sicilia. È ciò, a seguito della preventiva verifica della sussistenza dei requisiti di sicurezza effettuata dal personale del settore Servizi pubblici locali. Lo stesso, è tuttora impegnato anche nei sopralluoghi in aree a verde comunali – tra cui Villa Cavallotti – al fine di rimuovere il divieto di accesso, transito e permanenza nei suddetti siti.

A Mazara lungomare danneggiato

“Si sta facendo il possibile per la messa in sicurezza e, non appena le condizioni lo permetteranno, saranno attivate tutte le azioni utili al ripristino di tutte le aree colpite, con l’obiettivo di restituire sicurezza e piena fruibilità – ha detto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci dopo aver fatto un sopralluogo sul lungomare Fata Morgana della zona balneare di Tonnarella -. La via principale è ricolma di rifiuti di qualsiasi genere trasportati dalle forti onde causate dal passaggio del ciclone ‘Harry’. Alcuni lidi che erano rimasti montati nei mesi invernali, sono stati distrutti e spazzati via dall’acqua. Desidero esprimere la piena vicinanza dell’amministrazione comunale ai gestori e ai titolari degli stabilimenti balneari, che stanno affrontando conseguenze pesanti e comprensibili preoccupazioni – ha detto Quinci -“.

Milazzo, danni all’ufficio del porticciolo turistico

Ingenti danni ha provocato la notte scorsa la mareggiata abbattutasi lungo la riviera di Levante a Milazzo, centro Tirrenico del Messinese. In particolare le onde alte hanno distrutto completamente gli uffici del porticciolo turistico “Santa Maria Maggiore” ed hanno divelto alcuni dei pontili galleggianti. Fortunatamente non c’erano imbarcazioni attraccate ai pontili che erano state tolte per le previsioni meteo di allerta rossa. Nel porto, invece è stato necessario l’intervento degli ormeggiatori e di due rimorchiatori “Merak” e San Vitale” per tenere ferma in banchina la nave “Cossyra” della Siremar che aveva rotto qualche cavo di ormeggio. L’operazione è durata quasi quattro ore. Infine restano ancora chiusi gli ormeggi dei pontili della raffineria anche se le condizioni meteo vanno migliorando.

Mareggiate e vento danneggiano il porto di Ustica

Il maltempo ha provocato danni anche a Ustica, con la mareggiata che ha colpito le infrastrutture portuali dell’isola. “Stiamo ancora facendo le verifiche – afferma il sindaco, Salvatore Militello – ma per le prossime settimane sarà difficile fare arrivare i passeggeri nella zona dell’imbarco della nave. Le onde altissime hanno provocato danni ingenti, anche nel porticciolo nella zona del cimitero. Qui un mese fa erano state realizzate delle strutture in ghisa per rendere più sicuro l’attracco. Sono state portate via dal mare. Ho già fatto una prima relazione all’assessorato al Territorio e alla protezione civile. Io non ricordo una tempesta simile nell’isola. Anche gli anziani – osserva il primo cittadino di Ustica – non hanno memoria di un vento così violento che ha sferzato Ustica. Adesso faremo anche un censimento dei danni in paese. Anche qui il vento e il temporale ha provocato non pochi problemi”.