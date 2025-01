Maltempo, tornado a Siracusa. Voli dirottati a Catania e famiglie isolate

L'elenco dei voli, esondato torrente nel Catanese. Gli aggiornamenti

CATANIA – L’ondata di maltempo si abbatte sulla Sicilia. Numerosi i danni registrati, dal Siracusano al Catanese. Il capo della protezione civile regionale, Salvo Cocina, è in collegamento con l’unità di crisi nazionale.

Catania, voli dirottati e famiglie evacuate

Alcuni voli in arrivo nell’aeroporto di Catania sono stati dirottati: un Ryanair proveniente da Bologna delle 16.30, è stato inviato a Fiumicino; un Wizz Air Malta, delle 17.20, dirottato a Brindisi. Altri voli in arrivo al momento sono in ritardo, in alcuni casi gli aerei sorvolano la Sicilia in attesa di istruzioni. Dirottato anche un Ryanair che doveva atterrare a Catania alle 18.16: nuova destinazione Bari.

L’elenco dei voli e i codici:

1.⁠ ⁠RYR1AA diverted to LIRF (Fiumicino, Rome).

2.⁠ ⁠⁠WMT9809 (TRN/CTA) diverted to LICA (Lamezia Terme).

3.⁠ ⁠⁠TUX1760 (TUN/CTA) diverted back to DTTA (Tunis).

4.⁠ ⁠⁠RYR1HT (FCO/CTA) diverted to LIBR (Brindisi).

5.⁠ ⁠FR6491 call sign RYR2CD – PSA/CTA dvt to BRI (Brindisi)

Maltempo, famiglie evacuate

Per le abbondanti piogge che continuano a cadere nel Catanese è esondato il torrente Annunziata a Randazzo. L’acqua ha invaso la via Pozzo e ci sono 15 persone isolate per cui si sta provvedendo a un piano di evacuazione. Alcune famiglie sono state evacuate.

Sempre a Randazzo per il forte vento e il temporale sono caduti un palo della luce e diversi alberi, uno su un’auto.

A Bronte, nel Catanese, un albero è caduto sulla linea della Ferrovia Circumetnea, che oggi non aveva treni previsti per l’allerta meteo. Un forte temporale accompagnato da violente raffiche di vento è in corso a Catania dove ci sono forti mareggiate sia sul lungomare della scogliera di Ognina che della Plaia, con la sabbia che ha invaso una corsia. Sull’Etna si registrano bufere di vento e neve e gli impianti di risalita sono rimasti chiusi.

Danneggiato il porto di San Giovanni Li Cuti. La violenta mareggiata che ha colpito il lungomare di Catania ha distrutto la ‘mantellata’, la parte in cemento calpestabile, per porticciolo di San Giovanni Li Cuti, area del lungomare frequentata anche d’inverno.

La zona è stata transennata. Sul posto capitaneria di porto, vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Sempre a Catania, sono stati registrati numerosi blackout.

Tornado a Siracusa

Tornado a Siracusa nel pomeriggio, non ci sono feriti, registrati danni alle cose.

La protezione civile ha diramato il nuovo bollettino, allerta rossa nel Messinese fino a mezzanotte. I particolari.

Palermo, la conta dei danni, voli dirottati, allagamenti LINK

IN AGGIORNAMENTO